ТАСС: ВС РФ взяли в плен 6 украинских солдат и командира под Угледаром Происшествия сегодня в 12:45 Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Российские войска захватили в плен шестерых украинских солдат и их командира неподалеку от населенного пункта Золотая Нива под Угледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.