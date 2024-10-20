ТАСС: ВС РФ взяли в плен 6 украинских солдат и командира под Угледаром
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Российские войска захватили в плен шестерых украинских солдат и их командира неподалеку от населенного пункта Золотая Нива под Угледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Противник попал в засаду. Трое украинских военных умерли. Оставшихся шестерых солдат и командира одного из взводов взяли в плен.
Затем украинских бойцов вывезли с поля боя.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что командование отказалось эвакуировать солдат из Курской области. Отступать из региона больше некуда, поскольку все пути отрезаны российскими войсками.