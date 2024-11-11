ТАСС: суд арестовал счет супруги экс-мэра Сочи Копайгородского

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Московский городской суд наложил арест на кредитный счет супруги арестованного по подозрению в растрате экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, сообщает ТАСС .

По данным агентства, общая сумма арестованных средств составила около 100 млн рублей. Суд также арестовал задекларированное имущество супруги экс-мэра Сочи.

Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-мэра Сочи Копайгородского, обвиняемого по делу о растрате, до 18 ноября.

Копайгородский отправился на службу в зону спецоперации в ЛНР, но был задержан силовиками региона.