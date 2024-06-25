сегодня в 23:33

ТАСС: пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязине потушен

Подмосковные спасатели ликвидировали пожар, который вновь возник в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязине, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Пожар полностью потушен», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что повторный пожар в бывшем здании НИИ распространился на 100 квадратных метров. На месте работали несколько подразделений МЧС. Работы, по предварительным данным, велись только снаружи объекта из-за угрозы обрушения.

Изначально пожар возник накануне на пятом этаже здания. Огонь стремительно стремительно распространился до восьмого этажа. Следственный комитет сообщает о гибели шести человек, однако специалисты продолжают устанавливать точное количество жертв.