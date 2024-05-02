ТАСС: на северо-западе Москвы нашли похожий на гранату предмет
Фото - © Медиасток.рф
На северо-западе Москвы, недалеко от жилых домов обнаружили предмет, напоминающий гранату. На место вызвали кинологов, сообщает ТАСС.
Предмет обнаружили на расстоянии 80 метров от жилых домов. На место происшествия вызвали специалистов.
Кинологи обследуют местность. Они выяснят, представляет ли опасность находка, а также определят, кому она принадлежит.
Ранее в столице вызвали саперов из-за учебной мины «Лепесток». Ее обнаружили на улице Хачатуряна возле бордюра.