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ТАСС: на северо-западе Москвы нашли похожий на гранату предмет

На северо-западе Москвы, недалеко от жилых домов обнаружили предмет, напоминающий гранату. На место вызвали кинологов, сообщает ТАСС .

Предмет обнаружили на расстоянии 80 метров от жилых домов. На место происшествия вызвали специалистов.

Кинологи обследуют местность. Они выяснят, представляет ли опасность находка, а также определят, кому она принадлежит.

Ранее в столице вызвали саперов из-за учебной мины «Лепесток». Ее обнаружили на улице Хачатуряна возле бордюра.