РИА Новости: учебную мину «Лепесток» нашли возле дома на северо-востоке Москвы

Мину нашли около бордюра. На место вызвали саперов.

Специалисты оцепили территорию.

Ранее появилась информация, что улицы Белгорода заминировали «Лепестками». Мэр города Валентин Демидов опроверг слухи и призвал доверять только официальным каналам.

ПФМ-1 «Лепесток» — незаметная и трудноразличимая на местности мина. При ее обнаружении нужно незамедлительно вызвать специалистов и ни в коем случае не поднимать с земли и не трогать мину.