РИА Новости: учебную мину «Лепесток» нашли возле дома на северо-востоке Москвы
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Возле жилого дома на улице Хачатуряна в Москве обнаружили учебную противопехотную фугасную мину «Лепесток», сообщает РИА Новости.
Мину нашли около бордюра. На место вызвали саперов.
Специалисты оцепили территорию.
Ранее появилась информация, что улицы Белгорода заминировали «Лепестками». Мэр города Валентин Демидов опроверг слухи и призвал доверять только официальным каналам.
ПФМ-1 «Лепесток» — незаметная и трудноразличимая на местности мина. При ее обнаружении нужно незамедлительно вызвать специалистов и ни в коем случае не поднимать с земли и не трогать мину.