Tasnim: КСИР нанес удары гиперзвуковыми ракетами по зданию МО Израиля

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар гиперзвуковыми ракетами и БПЛА по аэропорту Бен-Гурион и зданию минобороны Израиля в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

«КСИР в ходе 17-й волны операции „Правдивое обещание-4“… нанес удары гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками, которые обошли американскую систему THAAD и поразили стратегические цели в здании министерства обороны Израиля и аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве», — говорится в заявлении КСИР.

Утром 28 февраля вооруженные силы Израиля и Соединенных Штатов осуществили удары по территории Ирана. В результате атаки, затронувшей ряд городов, зафиксированы жертвы среди гражданского населения, включая детей.

В числе погибших оказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.