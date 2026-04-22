«Там животные!»: балкон многоэтажки вспыхнул при взрыве газового баллона в Москве

18:45

Балкон многоэтажки загорелся после взрыва газового баллона на юге Москвы

Балкон жилого многоквартирного дома вспыхнул на юге столицы. По предварительным данным, причиной стал взрыв газового баллона, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

ЧП произошло на балконе многоэтажки на Загорьевской улице, дом № 25. Незадолго до возгорания был слышен громкий хлопок, похожий на взрыв. На балконе мог находиться газовый баллон.

На опубликованных кадрах видно, что взрывной волной на балконе выбило окна, стекла рухнули на припаркованные машины. Из квартиры идет густой дым.

«Какой ужас просто! Какой кошмар! Там животные», — говорит автор ролика.

По словам жильцов дома, в момент происшествия людей в квартире не было, однако там находятся кошка и собака. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидируют последствия пожара.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.