Таксист в Воронеже проломил пассажирке голову лопатой

В Воронеже девушка стала жертвой нападения таксиста. Тот во время конфликта проломил ей голову саперной лопатой, сообщает «Лента.ру» .

По данным правоохранителей, таксист выехал на вызов в микрорайон Боровое ночью 1 марта. Там его встретила компания из четырех человек, все были пьяными.

Двое молодых людей сели в салон, остальные отправились искать потерянный телефон. Таксист не захотел их ждать и попросил компанию вызвать другую машину.

Между мужчиной и пассажирами началась словесная перепалка. Вскоре конфликт дошел до того, что таксист ударил девушку по голове саперной лопаткой.

Потерпевшая получила открытый перелом свода черепа, ее госпитализировали. 47-летнему водителю грозит до десяти лет колонии, он задержан.

Ранее пьяный таксист уснул за рулем в Видном, но его нога осталась на педали газа. В результате он протаранил припаркованное авто.

