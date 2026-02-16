Пьяный таксист уснул за рулем и протаранил припаркованное авто в Видном

В городе Видное Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием таксиста. Водитель коммерческого автомобиля совершил столкновение со стоящей машиной, уснув за рулем, сообщает Telegram-канал «Москва 24» .

Причиной аварии стало то, что мужчина заснул непосредственно во время управления транспортным средством. В результате он врезался в припаркованное транспортное средство. На опубликованных кадрах видно, что мужчина уснул за рулем, склонив голову. При этом нога осталась на педали газа, об этом свидетельствовали пробуксовывающие колеса.

Очевидцы происшествия разбудили таксиста, после чего выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными специалистами.

