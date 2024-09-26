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Таксист сбил ребенка на самокате возле школы в Люберцах

В Люберцах таксист сбил мальчика на самокате, а затем грубо разговаривал и выражался при нем матом, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

Инцидент произошел возле корпуса «Вектор» гимназии № 16. Водитель такси сбил возле школы мальчика, который ехал на самокате. Ребенок, судя по опубликованным в Сети видео, не получил серьезных травм.

После происшествия водитель такси позвонил родителям мальчика. Он рассказал, что сбил мальчика в красном свитере, после чего ребенок якобы умер.

«Ваш ребенок в красном свитере? Я его сбил, он умер», — сказал мужчина в телефонном разговоре с родителями пострадавшего.

Пока водитель и мальчик дожидались родителей ребенка и, по всей видимости, правоохранителей, мужчина вел себя крайне грубо. Он выражался матом, кричал на мальчика и хватал его за одежду.

Очевидцам пришлось вступиться за ребенка, который заплакал, и отвести его в сторону от неадекватного мужчины.

Ранее ребенок попал под машину такси в ЖК «Егорово Парк» Люберец. Ему понадобилась помощь медиков.