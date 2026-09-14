Таксист мастурбировал во время поездки с девушкой в Самаре

В Самаре девушка вызвала такси. Во время поездки она заметила, что водитель ведет себя неадекватно — мужчина начал мастурбировать прямо при клиенте, сообщает РЕН ТВ .

Девушка вызвала такси эконом-класса, водитель показался ей странным с самого начала. Он постоянно крутился, открывал и закрывал окно, а затем она заметила подозрительные движения.

Мужчина поглядывал на нее в зеркало. Девушка поняла, что он удовлетворяет себя прямо во время управления автомобилем. Пассажир не доехала до пункта назначения, она попросила остановить автомобиль и вышла.

После произошедшего девушка обратилась в поддержку сервиса. Перед ней извинились, предложили психологическую помощь и пообещали привлечь водителя к ответственности.

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