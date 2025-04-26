Тайские врачи не захотели делать операцию туристке из России после ДТП

Туристке из России, которая попала в дорожно-транспортное происшествие в Таиланде, отказались проводить операцию местные доктора. Они попросили сначала заплатить 10 тыс. долларов за лечение, сообщает SHOT .

Туристка Кристина ехала на мотоцикле по одной полосе. В один момент местный водитель, управлявший легковой машиной, резко повернул, активировав поворотник только в последний момент.

Кристина столкнулась с легковушкой и упала. Она получила травмы и была госпитализирована.

В тайской больнице девушке поставили диагноз — перелом ноги в трех местах. Затем доктора сказали, что нужно в срочном порядке провести операцию и потребовали 10 тыс. долларов.

У Кристины не было медицинской страховки. Она просила врачей отпустить ее на лечение в Россию. Те тянули время и не подписывали документы, чтобы операцию сделали все же у них.

Но через трое суток Кристину отпустили в Россию. Там ей провели операцию. На восстановление понадобится два месяца.

Но, по словам Кристины, тайские доктора слишком долго тянули с операцией. Из-за этого у женщины произошел некроз кожи.