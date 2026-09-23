Тайфун «Дуцзюань» уходит к Аляске после гибели 9 человек в Японии

В Японии тайфун «Дуцзюань» унес жизни 9 человек, еще четверо пропали без вести. Теперь он движется к Аляске и слабо затронет Камчатку и Чукотку, сообщает MIR24.TV .

В воскресенье, 20 сентября, тайфун прошел вдоль тихоокеанского побережья центральной части острова Хонсю. Сильные ливни вызвали оползни. Некоторые люди погибли в автомобилях на затопленных участках дорог.

«Сейчас тайфун уже ушел в океан и находится где-то в районе Алеутских островов. Влияние этого циклонического вихря будет несущественным: лишь сильные ветры могут затронуть южное побережье Чукотки и восточное побережье Камчатки. Но сильных дождей там ждать не стоит. У тайфуна нет планов двигаться в континентальную часть — он пойдет на Аляску через Берингово море. Так что нам ничего не угрожает. Еще раз повторюсь: в ближайшие день-два восточные районы Камчатки немного затронут дожди, но они будут несильными. Также ожидается порывистый ветер, в том числе на южном побережье Чукотки. На этом опасное влияние тайфуна закончится», — пояснил синоптик Прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В Японии оползни повредили более 500 жилых домов. В префектурах Канагава и Тиба без электричества остаются 25 тысяч домохозяйств. На дорогах обнаружили свыше 100 автомобилей, заблокированных водой или заглохших.

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