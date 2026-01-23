Табун лошадей сгорел на пожаре в российском регионе

сегодня в 19:54

Табун лошадей сгорел на пожаре под Екатеринбургом

В ночь на 23 января в деревне Боярка (городской округ Заречный Свердловской области) произошел крупный пожар, обернувшийся массовой гибелью животных и ранением человека. Огонь практически полностью уничтожил частную конюшню, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Сигнал о возгорании поступил поздно вечером. По словам местных жителей, едкий запах гари начал распространяться по округе еще около 23:00.

Площадь пожара составила примерно 500 квадратных метров. Несмотря на усилия экстренных служб, спасти обитателей конюшни не удалось — сгорели 15 лощадей.

«К сожалению, все лошади погибли», — рассказали жители.

Помимо этого, во время пожара также пострадал один человек.

В тушении огня были задействованы 13 спасателей и четыре единицы спецтехники. Полностью ликвидировать пожар и завершить разбор завалов удалось только к 5 часам утра.

Причины ЧП выясняются.

