Сына зампреда петербургского комитета избили во дворе

В Санкт-Петербурге было совершено жестокое нападение на сына первого заместителя председателя городского комитета по внешним связям, сообщает Telegram-канал «112».

Андрей Марков, выгуливая с женой собаку во дворе своего дома, сделал замечание четверым мужчинам, находившимся в припаркованном автомобиле, из-за создаваемого ими шума и шума двигателя.

Как сообщают пострадавшие, компания в ответ догнала супругов и избила Андрея. По словам его жены Виктории, у нападавших были нож и бита, а один из них наносил удары, «подобно настоящему боксеру». Преступники скрылись с места происшествия до приезда наряда Росгвардии.

В результате нападения у Андрея Маркова диагностирована трещина черепа, которая потребует длительного заживления, а также обширные отеки лица.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.