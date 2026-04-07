Сын полицейского устроил секс-стрим со спящей девушкой в Якутске

В Якутске сын начальника одного из райотделов полиции пригласил девушку в гости, они выпили, а когда барышня уснула, то молодой человек решил заработать свою минуту славы и лайки, сообщает SakhaDay .

Юноша включил прямой эфир на одной из платформ и начал показывать подписчикам, как вступает со спящей девушкой в интимную близость. При этом парень комментировал процесс.

После произошедшего девушка пожаловалась старшему брату, который находится на СВО. Он связался со товарищами, попросив их о помощи.

На платформе, где стример вел прямой секс-эфир, бойцы сделали аккаунт под видом другой девушки. Знакомство с юношей произошло быстро, стримеру назначили «свидание». После встречи друзья участника СВО вывезли молодого человека в район Мерзлотки. От его бравады не осталось и следа. Обидчик начал просить прощения, а также пообещал, что такого больше не повторится.

Защитники девушки сняли его извинения на телефон в качестве доказательства.

Но потом один из друзей бойца, чтобы завершить конфликт, зачем-то потребовал у стримера 10 тыс. рублей. Тогда молодой человек сообразил, что теперь он потерпевший, и написал заявление о вымогательстве.

