Сын чемпиона мира по боксу Александра Бахтина попал в ДТП с подругой в Балашихе

По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением автомобиля, выехал на бордюр и врезался в торговый центр.

На момент аварии в машине находилась 20-летняя Софья, которая получила тяжёлые травмы и была экстренно госпитализирована. Сам Захар также доставлен в реанимацию с множественными повреждениями.

Отец пострадавшего, девятикратный чемпион Японии и чемпион мира по боксу Александр Бахтин, рассказал изданию, что в отношении его сына уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

Александр Бахтин — выдающийся спортсмен, завоевавший титулы чемпиона мира, Азии и многократного чемпиона Японии.

Ранее во вторник серьезное ДТП произошло во Львовском переезде в Подольске.