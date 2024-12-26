Свыше 60 млн: студент в подмосковном ПВЗ украл товаров на огромную сумму

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В Подмосковье студент украл с ПВЗ товары на сумму свыше 60 млн руб

В городе Пущино Московской области студент арендовал пункт выдачи заказов и похитил через него товары на общую сумму свыше 60 миллионов рублей, сообщает «Вечерняя Москва».

«Студента нашел неизвестный и предложил с использованием подставных лиц арендовать пункт выдачи заказов. Через фиктивные аккаунты интернет-магазина они заказали более двух тысяч единиц дорогостоящих товаров. По прибытии посылок на пункт выдачи злоумышленники отключали камеры видеонаблюдения», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, затем злоумышленники отправили заказы в помещения в Москве. Теперь в Подмосковье возбуждено уголовное дело, студента задержали и заключили под стражу.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дела и ищут сообщников мужчины.

Ранее в Москве задержали мошенников, которые принудили жительницу столицы продать автомобиль, оформить займы и передать им деньги.