Свыше 50 млн рублей: роддом в Новокузнецке получал деньги на новое оборудование

Новокузнецкий роддом № 1, где в новогодние праздники скончались 9 новорожденных, в 2025 году получил более 50 млн рублей на обновление оборудования, сообщает SHOT .

Медучреждение закупило осенью на выделенные средства 6 новых аппаратов ИВЛ и 8 реанимационных комплексов для новорожденных и недоношенных детей. С помощью этого оборудования можно определять дыхательные объемы и минутную вентиляцию легких малышей. Техника позволяет выхаживать недоношенных детей.

Однако врачи в роддоме продолжали использовать старое оборудование, а также прибегали к запрещенным методикам, например, давили на живот для ускорения родов. Роженицы неоднократно жаловались на некомпетентность персонала. Женщин оскорбляли, им приказывали молчать во время схваток, а еще их просили не приходить «такими толстыми» на роды.

Ранее в СМИ появилась информация, что в новогодние праздники в роддоме № 1 Новокузнецка погибли 9 младенцев. У детей была выявлена неонатальная инфекция. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности руководства и сотрудников.

Затем стали всплывать другие жуткие случаи, которые происходили с роженицами и их детьми в стенах медицинского учреждения. Так, одному из новорожденных оторвали руку, другому в 2024 году сломали ключицу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.