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Свыше 200 добровольцев присоединились к тушению лесного пожара под Феодосией

К тушению масштабного лесного пожара в районе горы Тепе-Оба под Феодосией привлечены свыше 200 добровольцев, сообщает «Крым 24» .

По данным источника, пожарным-профессионалам в борьбе с огнем помогают местные жители, использующие ранцевые огнетушители для тушения подстилающего лесного покрова.

Кроме того, в ликвидации возгорания задействованы более 500 специалистов МЧС России и 150 единиц спецтехники.

Как уточняется, основные очаги пожара на горном массиве Тепе-Оба в Крыму удалось локализовать. Общая площадь, пострадавшая от стихии, по-прежнему составляет 150 гектаров. К счастью, скорость ветра в районе ЧП снизилась до 6 метров в секунду, что способствует более эффективным действиям пожарных.