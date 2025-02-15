Сводный брат изнасиловал 13-летнюю девочку из Петербурга

Сводный брат 13-летней девочки из Петербурга подозревается в ее изнасиловании

41-летний житель Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением об изнасиловании своей 13-летней дочери, которое совершил ее сводный брат, сообщает kp.ru .

По словам мужчины, инцидент произошел летом 2024 года на отдыхе в Краснодарском крае. В момент изнасилования пострадавшей было 13 лет, а ее сводному брату — 16 лет.

Правоохранительные органы организовали проверку про факту сообщения об изнасиловании несовершеннолетней.

Ранее в тувинском селе Кызыл-Мажалык школьники надругались над 13-летней девочкой. При этом сотрудница мэрии Кызыла обвинила в случившемся пострадавшую и ее семью.