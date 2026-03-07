Свалившийся провод ЛЭП прожег капот машины в Самаре

сегодня в 16:51

Оголенный провод ЛЭП свалился на припаркованное китайское авто и прожег капот в Самаре. Металл проплавило, сообщает « 112 ».

Маленькое возгорание могло произойти под капотом, рядом с двигателем. На место происшествия приехали сотрудники МЧС.

Один из них с помощью швабры отодвигал упавший провод ЛЭП. Второй лил воду на автомобиль и снимал происходящее на камеру.

Затем сотрудник МЧС забрызгал оголенный провод ЛЭП огнетушителем.

