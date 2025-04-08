Свадебный кортеж устроил стрельбу и погоню в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесской Республике свадебный кортеж устроил стрельбу и погоню с тараном автомобилей. Празднования прервали сотрудники полиции, сообщает «112» .

Инцидент произошел в ауле Зеюко. На опубликованных кадрах видно, как водитель автомобиля Toyota Camry начинает стрелять из пистолета в воздух. Затем другие участники кортежа устраивают погоню и таранят автомобили друг друга.

Правоохранительные органы не оценили происходящее и прервали гуляния, забрав компанию в отдел для дальнейших разбирательств. Гости дали признательные показания и раскаялись в содеянном.

Ранее стало известно, что мужчина чуть не прыгнул под колеса кортежа с мигалками около Кремля. Его оперативно задержал сотрудник Госавтоинспекции.