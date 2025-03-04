Мужчина чуть не прыгнул под колеса кортежа с мигалками около Кремля

сегодня в 15:07

SHOT: мужчина хотел перегородить путь кортежу с мигалками около Кремля

Мужчина предпринял попытку перегородить проезд кортежу с мигалками рядом с московским Кремлем. Его оперативно задержал сотрудник ДПС, сообщает SHOT .

Кортеж состоял из трех Mercedes-Benz, один из которых - автомобиль ГАИ. Неизвестный мужчина начал резко приближаться к кортежу, вскинул левую руку, но его заметил сотрудник полиции. Силовик оперативно задержал нарушителя правопорядка и отвел в сторону светофора.

Затем к мужчине подбежали четыре вооруженных сотрудника правоохранительных органов.

Ранее в Москве черная кошка чуть не помешала проезду кортежа президента России Владимира Путина. Однако она вовремя передумала переходить дорогу.