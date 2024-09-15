Не решилась перейти дорогу Путину: черная кошка испугалась кортежа президента

В Москве черная кошка едва не помешала проезду кортежа президента России Владимира Путина, но вовремя передумала пересекать дорогу. Видеозапись «инцидента» опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Представитель СМИ отметил, что это, возможно, «самый забавный кадр недели».

На видео видно, как кошка сначала выбежала на проезжую часть, по-видимому, намереваясь ее перебежать. Однако стоило четвероногому «пешеходу» заметить приближающиеся автомобили президентского кортежа, он развернулся и быстро убежал в сторону.

Российские пользователи соцсетей в комментариях к публикации поблагодарили кошку за правильно принятое решение, отметив, что «даже она понимает, кому нельзя перебегать дорогу».