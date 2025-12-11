«Сувениры от бабушки»: подмосковный таксист помог задержать курьера-мошенника
Внимательный таксист разоблачил курьера-мошенника в подмосковном Раменском. Вскоре мужчине начали поступать угрозы от аферистов, сообщает 112.
Одним вечером водитель по имени Тимофей отвез девушку из «Москва-Сити» на встречу с якобы ее бабушкой. При этом он заметил, что клиентка постояла у подъезда, а затем вернулась в машину со странным пакетом. По дороге таксист спросил у пассажирки, что находится в пакете. Она ответила, что там сувениры от бабушки.
Тимофей не поверил и остановился у ближайших дежуривших сотрудников полиции. На опубликованных кадрах видно, как правоохранители досматривают содержимое пакета.
Вместо бабушкиных сувениров в пакете были обнаружены 3 млн рублей и золото, которое девушка планировала продать в «Москва-Сити». Ее задержали и доставили в отдел.
После задержания девушки Тимофею начали поступать угрозы от мошенников. Аферисты требовали назвать адрес отдела полиции, куда доставили их курьера, и заявили, что следующими курьерами станут Тимофей и его супруга.
