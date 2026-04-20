«Сущность Краснодара»: сверстницы жестоко затравили в Сети девочку-инвалида

Мать девочки-инвалида из Краснодара просит о помощи. Женщина рассказала, что над ее дочерью издеваются в анонимных чатах.

Ребенок страдает из-за сверстников, которые шлют ей жуткие сообщения в чатах. Девочка общительная и симпатичная, но имеет некоторые дефекты лица, из-за которых ее регулярно дразнят.

В том числе бывшие подружки постоянно пытались ее обидеть. Одна из них уже создавала чат, публиковала номер девочки, а затем ей поступали ужасные сообщения. Но сейчас мать не уверена, что это снова делает экс-подружка. Она намерена обратиться в полицию.

Также женщина вспомнила ситуации, как одна из девочек была близка с ее дочерью, ходила к ней домой, а потом призывала всех во дворе бойкотировать ребенка, после чего началась травля. При этом полиция, по ее словам, встала на сторону обидчиков.

Однажды к школьнице на улице подошла незнакомая девочка, показала ей фото и сказала: «Смотри, это ты? Тебя выложили в чате „Сущность Краснодара“». Подпись к фото — сплошные оскорбления, а автор неизвестен.

Мать девочки находится в полной растерянности, сильно переживает за дочь и думает, как привлечь к ответственности обидчиков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.