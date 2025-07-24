Супруг погибшей при крушении Ан-24 стюардессы пережил авиакатастрофу в 2011 году

Супруг стюардессы Анастасии Бессмертной, которая погибла при крушении Ан-24 в Амурской области, в 2011 году пережил авиакатастрофу. Благодаря профессионализму 29-летнего бортмеханика Виталия Бессмертного тогда не погиб ни один из 41 человека, сообщает Mash .

В августе 2011 года самолет Ан-24РВ выполнял рейс Иркутск — Чита — Благовещенск — Хабаровск. При заходе на посадку в аэропорту Благовещенска воздушное судно допустило уклон вправо. Из-за этого самолет столкнулся с деревьями и упал в лесу.

Перед падением Бессмертный повернул лопасти. Из-за этого самолет развернулся на 90 градусов и остановился. Благодаря этому маневру 36 пассажиров и 5 членов экипажа выжили. Пострадали только 12 человек. В прошлом году бортмеханик налетал 1036 часов. Из них 465 часов — на Ан-24.

Его супруге Анастасии, как и всем остальным на борту самолета, потерпевшего крушение в Амурской области, выжить не удалось. С мужем она познакомилась на работе. У пары в браке родились две дочери. Женщина работала стюардессой с 2007 года.

В четверг Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. На борту были 42 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа. Связь с самолетом пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту. Горящий фюзеляж нашли с помощью вертолета.