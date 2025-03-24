Сумма впечатляет: в суде озвучили масштаб ущерба по делу Тимура Иванова

Общий ущерб по делу экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова о растрате и выводе из банка денег превысила 4 100 000 000 рублей. Он не признает вину, передает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда.

Иванов не признал вину в выводе 3,92 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» и растрате около 216 млн рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы. Бывший подчиненный экс-замминистра Антон Филатов также заявил о своей невиновности.

По версии прокуроров, организатором всех преступлений был Тимур Иванов.

Московский городской суд по просьбе гособвинителя закрыл слушание по делу экс-замглавы Минобороны. Прокуроры объяснили свою позицию наличием секретных сведений в материалах дела.

Ранее по делу Тимура Иванова арестовали имущество на 2,5 млрд рублей.

