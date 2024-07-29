Сумма ущерба по делу экс-замминистра обороны Булгакова составила 1,3 млрд рублей

сегодня в 16:15

Размер ущерба по делу, в котором фигурирует бывший заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков, равен 1,3 млрд рублей, сообщает ТАСС .

В суде слушается жалоба о продлении сроков ареста трем фигурантам дела — Валерию Ковалевичу, Александру Михайленко и Эльвире Смирновой. Согласно данным следствия, Михайленко обвиняют в продаже 9 млн пайков в российские войска по завышенной стоимости. Государству был нанесен ущерб на 1,3 млрд рублей.

Бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова арестовали 26 июля. Его подозревают в коррупции при заключении контрактов. Счета генерала армии арестованы.

Ранее стало известно, что в уголовном деле экс-замминистра обороны Булгакова фигурируют 4 фирмы. Военный, предположительно, лоббировал интересы этих компаний.