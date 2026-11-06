Сумасшедшая нападает на детей и тыкает в бабушек острым предметом в Ленобласти

В поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области агрессивная местная жительница с признаками душевного расстройства устроила нападение на посетителей торговой точки. Она нанесла им удары в спину неизвестным острым предметом, сообщает Telegram-канал « Mash на Мойке ».

Инцидент произошел еще в октябре. Женщина привлекла к себе внимание на улице громкими выкриками с угрозами расправы над детьми.

Вблизи местного учебного заведения злоумышленница предприняла попытку схватить двух школьников, однако подросткам удалось вырваться и убежать. После неудавшейся погони нападавшая ворвалась в продуктовый магазин, где достала колющий предмет и нанесла удар в спину случайной пожилой покупательнице.

Затем вонзила предмет в верхнюю одежду стоявшей у кассовой зоны девушки. Серьезных телесных повреждений жертвы чудом избежали, но испытали шок.

Подоспевшие очевидцы скрутили буйную нарушительницу и передали ее правоохранителям, однако спустя всего несколько суток односельчане вновь заметили ее разгуливающей по тому же супермаркету. Жители поселка утверждают, что женщина держит округу в страхе не первый год.

Около 12 месяцев назад она безнаказанно избила чужого ребенка, регулярно осыпает бранью прохожих и швыряет в них камни. По предварительным данным, агрессор имеет серьезные проблемы с ментальным здоровьем, и именно наличие психиатрического диагноза, по мнению соседей, позволяет ей раз за разом уходить от ответственности.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.