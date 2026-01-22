Суды и хилые «защитники»: что скрывает охрана атакованного лицея в Татарстане

После резонансного нападения ученика на сотрудницу лицея № 37 в Нижнекамске деятельность охранного предприятия «Империя», обеспечивавшего безопасность учебного заведения, оказалась под пристальным вниманием. Оказалось, что компания имеет системную историю нарушений лицензионных требований и неоднократно привлекалась к судебной ответственности, выяснило издание «Челны Live» .

Как показал анализ деятельности организации, инцидент в лицее стал далеко не первым случаем, когда к профессионализму сотрудников «Империи» возникали вопросы у надзорных органов. В конце 2024 года проверки на ряде объектов в Нижнекамске выявили грубые отступления от федерального законодательства.

Так, 26 ноября 2024 года в филиале Казанского института ВГУЮ было установлено, что охранник «Империи» работал без обязательной периодической проверки на пригодность к действиям со спецсредствами и оружием. Это является прямым нарушением закона «О частной детективной и охранной деятельности».

В тот же день аналогичное нарушение зафиксировали в нижнекамском Театре юного зрителя. Сотрудник ЧОП «Империя» также не прошел установленную законом аттестацию, что создавало реальную угрозу безопасности посетителей и персонала.

При этом до трагедии компания «Империя» судилась с башкирской Росгвардией в качестве ответчика и была истцом в процессе против чувашской больницы Минздрава.

Во время первого урока 22 января ученик нижнекамского лицея № 37 Данис Р. отпросился из класса и направился в туалет. Там он надел маску, тактические перчатки, разгрузку, сфотографировался в этом облачении и отправил фото в чат одноклассников. После этого он напал на уборщицу, порезав ее ножом. Женщина выжила, нападавший был задержан силовиками.

