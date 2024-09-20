Судно «Академик Николай Страхов» с поломанным двигателем взяли на буксир

сегодня в 04:02

Научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов», у которого вышел из строя двигатель, возвращается в Мурманск на буксире, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Судно-спасатель «Мурман» взял терпевший бедствие в условиях сильного шторма корабль на буксир.

«В суровых морских условиях закрепление троса прошло успешно, и уже в 20:00 караван начал движение в направлении порта Мурманск. На данный момент скорость движения судов 4-5 узлов, сказал капитан НИС „Академик Николай Страхов“ Алексей Ардашкин.

Ранее сообщалось, что «Страхов» встал на якорь в Карском море из-за поломки двигателя, которую не удалось устранить самостоятельно.

После завершения спасательной операции комиссия выяснит все обстоятельства происшествия.