Судно «Академик Николай Страхов» ожидает помощи в Карском море

сегодня в 23:06

У научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов» вышел из строя двигатель в Карском море, пишет газета «Известия ».

«Вышел из строя 6-й цилиндр, главный двигатель пришлось остановить. Силами судового экипажа причину неисправности установить не смогли», — сообщил изданию заместитель директора по флоту ИО РАН Денис Злыгостев. Начало спасательной операции намечено на 18–19 сентября.

Корабль сейчас стоит на якоре, глубина моря в этом месте достигает 20 метров. Экипаж состоит из 15 человек.

Спасательная операция запланирована на 18 сентября.