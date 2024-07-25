Судимого россиянина оштрафовали на 1 тыс руб за стрельбу в сторону детей

В Ленинске-Кузнецком правоохранительные органы привлекли к ответственности одного из жителей, который открыл огонь из оружия с балкона многоэтажного дома. Ему назначен административный штраф в размере 1000 рублей, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу полиции Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что полицейские увидели в соцсетях фото человека с оружием, который стрелял с балкона многоэтажки в направлении парка, где гуляли дети. Была организована проверка, нарушителя порядка нашли — им оказался 48-летний мужчина.

Ранее «снайпер» уже был судим за угрозу убийством. В ходе обыска в его квартире была обнаружена и изъята пневматическая винтовка — ее отправили на баллистическую экспертизу, чтобы решить вопрос о привлечении нарушителя к ответственности по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах).

По словам задержанного, он вышел на балкон, чтобы почистить свое оружие, после чего решил произвести выстрел холостым патроном в сторону деревьев.

В отношении балконного стрелка составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Кузбассовцу придется выплатить административный штраф в размере 1 тысячи рублей.