Судебные приставы арестовали иностранное судно во Владивостоке
По решению арбитражного суда Приморского края судебные приставы арестовали иностранное судно во Владивостоке, сообщает пресс-служба Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП РФ.
Судно находится на рейде в Амурском заливе.
Ранее этот грузовоз столкнулся с российским рыболовецким сейнером. В результате морской аварии отечественный «рыболов» получил значительный ущерб. Пострадавшие обратились в суд с иском о принятии обеспечительных мер к компании виновника столкновения.
Теперь арестованное судно не может покинуть порт Владивостока до отмены обеспечительных мер.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.