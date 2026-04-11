сегодня в 08:58

По решению арбитражного суда Приморского края судебные приставы арестовали иностранное судно во Владивостоке, сообщает пресс-служба Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП РФ.

Судно находится на рейде в Амурском заливе.

Ранее этот грузовоз столкнулся с российским рыболовецким сейнером. В результате морской аварии отечественный «рыболов» получил значительный ущерб. Пострадавшие обратились в суд с иском о принятии обеспечительных мер к компании виновника столкновения.

Теперь арестованное судно не может покинуть порт Владивостока до отмены обеспечительных мер.

