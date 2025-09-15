Суд заочно приговорил участниц Pussy Riot к срокам до 13 лет

В Басманном суде столицы гособвинение запросило заочно приговорить участниц панк-группы Pussy Riot, обвиняемых в распространении фейков о ВС РФ, к тюремным срокам от 9 до 14 лет. Суд принял точку зрения обвинения, сообщает ТАСС .

Прокурор попросил признать виновными участниц группы Алину Петрову, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Тасо Плетнер и Марию Алехину виновными по части 2 статьи 207.3 УК РФ. Для каждой запрошен свой срок в колонии общего режима: для Алехиной — в виде 14 лет, Плетнер — 13 лет, Борисовой, Буркот, Петровой — по 9 лет.

«Назначить наказание в виде лишения свободы каждой: Алехиной —в виде 13 лет колонии общего режима, Плетнер — 11 лет колонии общего режима, Борисовой, Буркот, Петровой — по 8 лет колонии общего режима», — сказала судья.

Кроме того, суд запретил Алехиной и Плетнер администрировать сайты в течение 5 лет, Борисовой, Буркот, Петровой - 4 лет.

Ранее адвокат Леонид Соловьев рассказал, что его подзащитная, соосновательница и одна из лидеров группы Pussy Riot Мария Алехина не признает вину в указанных деяниях. Остальные четыре девушки также не считают себя виновными.