Суд взыскал 810 тыс рублей с виновника ДТП за вызов санавиации

Нюксенский районный суд Вологодской области обязал виновника ДТП выплатить 810 984 рубля за эвакуацию пострадавшей санитарным вертолетом. Расходы не входят в систему обязательного медицинского страхования, сообщает RuNews24.ru .

Авария произошла 28 ноября 2023 года на трассе «Нюксеница — Брусенец — Игмас». Водитель ВАЗ-21150 превысил скорость, съехал в кювет, 27-летняя пассажирка получила множественные переломы. Женщину доставили в районную больницу, затем по решению врачебной комиссии перевели в Вологодскую областную клиническую больницу вертолетом.

Стоимость летного часа составила 255 831 рубль, общий счет за перелет — 810 984 рубля. Средства больнице выделили из бюджета по госзаданию.

Уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью, прекратили в июне 2025 года после примирения сторон. Однако прокуратура подала гражданский иск о возмещении бюджетных расходов. Ответчик признал требования, сославшись на тяжелое материальное положение и незнание о платном характере эвакуации, но суд эти доводы отклонил.

Суд указал, что санитарно-авиационная эвакуация не входит в базовую программу ОМС, а расходы находятся в прямой связи с действиями водителя. Кроме суммы перелета с него взыскали госпошлину 21 219,69 рубля. Решение не вступило в законную силу.

В 2025 году аналогичные решения вынесли суды в Свердловской области, Башкортостане и Волгоградской области, взыскав с виновников ДТП от 200 тыс. до 600 тыс. рублей за услуги санавиации.

