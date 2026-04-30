Суд взыскал 100 тысяч рублей за отравление школьника в Петербурге в 2023 году

Суд в Санкт-Петербурге обязал выплатить 100 тысяч рублей ученику школы № 608 после массового отравления в сентябре 2023 года, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».

Прокуратура установила, что учащиеся отравились из-за нарушений при приготовлении и хранении продуктов. Их допустил поставщик питания — АО «Комбинат питания „Кировский". По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным в ЧП признали повара организации.