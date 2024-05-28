Суд вынес приговор мужчинам, четверть века назад изнасиловавшим и убившим девушку

В 1997 году на чердаке одного из домов в столичном районе Перово обнаружили тело девушки. Тогда следствию не удалось раскрыть преступление, но спустя четверть века правоохранители смогли найти убийц, сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.

В ходе осмотра на теле жертвы были обнаружены множественные повреждения. Девушку изнасиловали, а затем хладнокровно убили. Правоохранителям удалось изъять биологические следы, оставленные фигурантами, но отыскать преступников так и не удалось.

В 2023 году при координирующей роли прокуратуры Москвы цельная картина преступления все же была восстановлена. Современные криминалистические методы также помогли в этом.

Были задержаны два фигуранта дела. В 1997 году тогда еще 18-летние Олег Иванов и Алексей Королев вместе с соучастником, которого уже нет в живых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманили девушку на чердак. Они надругались над жертвой, а затем нанесли ей удары горлышком разбитой бутылки.

28 мая 2024 года Иванов и Королев выслушали приговор по своему уголовному делу. Их признали виновными в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление, сопряженном с изнасилованием.

К моменту провозглашения приговора мужчины уже неоднократно осуждались за другие преступления и отбыли в колонии более 11 лет.

Иванову назначили 20 лет лишения свободы по совокупности приговоров, Королеву — 16 лет.

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.