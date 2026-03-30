Суд в Тюмени отправил угонщика в колонию на 4 года

Суд приговорил 28-летнего жителя Заводоуковского района к четырем годам колонии строгого режима за два угона, наезд на сотрудника полиции и ДТП, сообщает nashgorod.ru .

По данным прокуратуры Тюменской области, в конце декабря 2025 года мужчина угнал Daewoo Nexia. Сотрудники полиции начали преследование, однако водитель игнорировал требования об остановке. Машину занесло, после чего силовики смогли приблизиться к ней, но злоумышленник заблокировал двери и отказался выходить.

Во время задержания он наехал на одного из полицейских и попытался скрыться, однако его задержали.

В январе 2026 года в селе Першино мужчина вновь совершил угон. Он заметил открытую Toyota Caldina, зашел в дом, нашел ключи и уехал на автомобиле. Позже водитель выехал на встречную полосу, столкнулся с «Газелью» и скрылся с места аварии.

Суд назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда пострадавшему сотруднику полиции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.