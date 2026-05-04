Суд в Омске арестовал подозреваемых в избиении Валерии Беловой

В Омске под стражу отправили двух подозреваемых в нападении на зоозащитницу

Куйбышевский районный суд Омска отправил под стражу двоих мужчин, подозреваемых в нападении на зоозащитницу Валерию Белову. Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью, сообщает gorod55.ru .

Как отметили в объединенной пресс-службе судов Омской области, 4 мая суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения. Следователи настаивали на аресте подозреваемых, и суд поддержал это требование.

По данным дела, 25 марта во дворе дома № 24Б на 21-й Амурской улице двое мужчин напали на Валерию Белову. Девушку избивали, волочили по земле и наносили удары ногами. В пресс-службе подчеркнули, что одним рукоприкладством нападение не ограничилось.

Кроме того, один из нападавших находился в состоянии опьянения и демонстрировал половые органы. Действия фигурантов квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ранее возбужденное дело переквалифицировано на более тяжкую статью.

