Суд в Новосибирске приговорил застройщика к сроку, но он исчез

Более 700 семей лишились жилья в ЖК «Новомарусино» в Новосибирске

Суд вынес приговор застройщику Вадиму Варвянскому по делу о хищении около миллиарда рублей у дольщиков ЖК «Новомарусино», однако после решения суда его местонахождение остается неизвестным, сообщает Om1 Новосибирск .

Более 700 семей вложили средства в квартиры жилого комплекса «Новомарусино», но не получили ни жилья, ни возврата денег. Часть дольщиков не дожила до завершения разбирательств.

Суд признал Вадима Варвянского виновным в хищении около миллиарда рублей и назначил реальный срок лишения свободы. На заседании его не было. После вынесения приговора застройщик исчез.

По данным потерпевших, Варвянский находится в розыске. При этом в официальной базе МВД такая информация отсутствует. Дольщиков, продолжающих добиваться компенсаций, приглашают в Москву — по месту регистрации застройщика.

