Суд в Новосибирске приговорил застройщика к сроку, но он исчез
Суд вынес приговор застройщику Вадиму Варвянскому по делу о хищении около миллиарда рублей у дольщиков ЖК «Новомарусино», однако после решения суда его местонахождение остается неизвестным, сообщает Om1 Новосибирск.
Более 700 семей вложили средства в квартиры жилого комплекса «Новомарусино», но не получили ни жилья, ни возврата денег. Часть дольщиков не дожила до завершения разбирательств.
Суд признал Вадима Варвянского виновным в хищении около миллиарда рублей и назначил реальный срок лишения свободы. На заседании его не было. После вынесения приговора застройщик исчез.
По данным потерпевших, Варвянский находится в розыске. При этом в официальной базе МВД такая информация отсутствует. Дольщиков, продолжающих добиваться компенсаций, приглашают в Москву — по месту регистрации застройщика.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.