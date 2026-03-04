Суд в Новокузнецке оштрафовал мужчину за 10 лет оскорблений в Сети

Инвалид из Новокузнецка заплатит 5 тыс рублей за оскорбительные посты в Сети

Жителя Новокузнецка признали виновным в публикации оскорбительных высказываний в адрес разных национальностей и органов власти. Суд назначил ему штраф, сообщает Сiбдепо .

По материалам районного суда, с 2013 по 2025 год 51-летний новокузнечанин размещал в социальной сети «ВКонтакте» публикации с негативными высказываниями в адрес армян, евреев, дагестанцев и представителей других национальностей.

В документах суда указано, что «негативная оценка выражена сниженной, презрительной, бранной лексикой». В ряде записей содержалась критика органов власти Российской Федерации, в частности правительства.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Он заявил, что не преследовал цели разжигать вражду, а публикации были эмоциональной реакцией. Суд учел возраст обвиняемого, инвалидность и семейные обстоятельства. Вместо предусмотренного штрафа в 10 тыс. рублей ему назначили 5 тыс. рублей.

