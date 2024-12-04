Суд в Москве арестовал продавца фруктов по обвинению в содействии терроризму

Суд арестовал москвича, который работает менеджером по продажам в компании «Фрэш Натс» (торговля орехами и фруктами). Мужчина обвиняется в содействии террористической деятельности, сообщает РИА Новости .

Как следует из материалов дела, он арестован на два месяца, до 28 января 2025 года.

Мужчину обвиняют по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (вовлечение людей в террористическую деятельность). Ему может грозить тюремный срок от 8 до 15 лет.

Дело было возбуждено 28 ноября. Обвиняемый и защитники просили избрать мягкую меру пресечения, но следователь настаивал на аресте, так как злоумышленник может скрыться или оказать давление на свидетелей.