Суд в Москве арестовал продавца фруктов по обвинению в содействии терроризму
Суд арестовал москвича, который работает менеджером по продажам в компании «Фрэш Натс» (торговля орехами и фруктами). Мужчина обвиняется в содействии террористической деятельности, сообщает РИА Новости.
Как следует из материалов дела, он арестован на два месяца, до 28 января 2025 года.
Мужчину обвиняют по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (вовлечение людей в террористическую деятельность). Ему может грозить тюремный срок от 8 до 15 лет.
Дело было возбуждено 28 ноября. Обвиняемый и защитники просили избрать мягкую меру пресечения, но следователь настаивал на аресте, так как злоумышленник может скрыться или оказать давление на свидетелей.