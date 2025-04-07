Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве маленького внука

5 апреля в квартире многоэтажки на улице Твардовского обвиняемый в состоянии алкогольного объянения жестоко избил своего внука 2023 года рождения. Мужчина наносил множественные удары кулаками, а затем ударил его о стену и пол.

В результате полученных травм пострадавший ребенок скончался на месте происшествия.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В ходе судебного заседания он частично признал свою вину и не возражал против ареста.

Расследование уголовного дела находится на контроле Хорошевской межрайонной прокуратуры.