Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве маленького внука
Столичный суд арестовал 50-летнего мужчину, которого обвиняют убийстве своего двухлетнего внука. Мужчина частично признал вину, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
5 апреля в квартире многоэтажки на улице Твардовского обвиняемый в состоянии алкогольного объянения жестоко избил своего внука 2023 года рождения. Мужчина наносил множественные удары кулаками, а затем ударил его о стену и пол.
В результате полученных травм пострадавший ребенок скончался на месте происшествия.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В ходе судебного заседания он частично признал свою вину и не возражал против ареста.
Расследование уголовного дела находится на контроле Хорошевской межрайонной прокуратуры.