Суд в Кузбассе взыскал 70 тысяч с хозяина лошади, травмировавшей ребенка

Владелец лошади должен выплатить 70 тысяч рублей компенсации морального вреда семье трехлетней девочки. Животное ударило ребенка копытом в живот в селе Чумай Чебулинского района, сообщает Сiбдепо .

Все произошло в апреле 2026 года возле частного дома на улице Совхозной. Девочка играла рядом с домом, когда к ней подошла лошадь. Удар причинил вред здоровью ребенка. Пострадавшая испытала сильный испуг и эмоциональное потрясение.

Прокуратура Кемеровской области установила, что хозяин допустил свободный выпас животного вне специально отведенного места и без пастуха. Из-за отсутствия присмотра лошадь оказалась возле жилого участка.

Районный прокурор обратился в суд, чтобы защитить интересы девочки, и потребовал компенсацию с владельца животного. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

«Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района», — добавили в ведомстве.

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