Суд в Кузбассе осудил лесничего и троих жителей за вырубку 54 сосен

В Тяжинском округе суд вынес приговор бывшему сотруднику лесничества и троим местным жителям за незаконную вырубку леса. Ущерб государству превысил 1,9 млн рублей, сообщает Сiбдепо .

По данным Объединенного пресс-центра судов Кузбасса, бывший сотрудник территориального отдела по Тяжинскому лесничеству указал место для незаконной вырубки и помог вывезти спиленные деревья.

Подсудимые вырубили 54 сосны. Ущерб бюджету в лице Департамента лесного комплекса Кузбасса составил 1 951 803 рубля. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Суд приговорил троих местных жителей к 2 и 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Бывший сотрудник лесничества получил три года условно с испытательным сроком два года. Также он лишен права заниматься деятельностью в сфере лесопользования на два года.

