Суд в Кузбассе оштрафовал замдиректора автошколы на 1,4 млн руб

Женщина продала свидетельство об обучении в автошколе за 14 тыс руб

В Кузбассе суд вынес приговор заместителю директора автошколы, которая выдала фиктивное свидетельство об окончании курсов. На его основании человек без подготовки получил водительские права, сообщает Сiбдепо .

По данным пресс-службы Следственного комитета Кузбасса, летом 2024 года сотрудница автошколы за 14 тысяч рублей оформила «липовое» свидетельство об обучении. Фактически кандидат не проходил занятия и не садился за руль.

На основании этого документа мужчина получил водительское удостоверение в ГИБДД, несмотря на отсутствие знаний правил дорожного движения и практических навыков.

Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 1,4 миллиона рублей. Также ей запретили в течение четырех лет занимать должности в автошколах.

