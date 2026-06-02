Суд в Кемерове отправил троих фигурантов дела об убийстве подростка в СИЗО

Центральный районный суд Кемерова арестовал троих мужчин, обвиняемых в убийстве несовершеннолетнего в Крапивинском округе. Под стражей они пробудут до 31 июля, сообщает Сiбдепо .

Трагедия произошла в ночь на 31 мая. Трое мужчин передвигались на автомобиле с тепловизором и выслеживали цель для охоты. Один из них выстрелил, приняв человека за дичь. Пуля попала в несовершеннолетнего юношу, он скончался на месте от полученных ранений.

Изначально суд заключил под стражу только стрелка — его отправили в СИЗО на два месяца. Позднее следствие ходатайствовало об аресте остальных участников.

Центральный районный суд Кемерова удовлетворил требования следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для всех троих фигурантов. Им предъявили обвинение по двум особо тяжким статьям, в том числе в убийстве из хулиганских побуждений.

Все подозреваемые останутся в СИЗО как минимум до 31 июля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.